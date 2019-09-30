Три фабрики по выращиванию шампиньонов появятся под Гродно

Первопроходцем в Гродненской области, кто освоил эту продукцию, стало щучинское ООО «Логал-Био». Около года назад на территории местного аэродрома, где расположилось производство, получили первую партию грибов.

ООО «Фабрика Грибофф» реализует проект рядом с Александрово по инвестиционному договору. Фабрика предполагает строительство 7 камер для выращивания шампиньонов. Площадь каждой –около 500 квадратных метров.

Предполагаемая урожайность –32 килограмма с одного квадратного метра площади компоста. Весь земельный участок предприятия –более 5 гектаров. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу нынешнего года.

Сегодня персонал фабрики обучается на базе крупного брестского частного предприятия, специализирующегося на грибах. Грибоводству в учебных заведениях страны пока не учат. Предположительно, на фабрике создадут 70 рабочих мест. Один из соучредителей, минский бизнесмен, год назад дал толчок развитию «замороженного» проекта. Он изучил опыт работы польских коллег, прежде чем создать свое производство.





В следующем году первую продукцию планирует получить ООО «СЕВДА», которое прописалось в деревне Брузги. Фирма с белорусско-польско-азербайджанским капиталом уже имеет производство в Польше и хочет нарастить мощности в Беларуси. К слову, рядом с Брузгами предприятие уже высадило пекинскую капусту. Еще одно планируемое направление фирмы –клубника.

Недавно на территории Гродненского района зарегистрировалось ООО «Фишка», которое тоже заявило о выращивании шампиньонов. Учредители фирмы –отечественные предприниматели, которые ранее не занимались грибным бизнесом. Сегодня они подыскивают участок для строительства производства.







