– Основной тенденцией прошедшей недели на внешних рынках было резкое укрепление американского доллара. Пара евро/доллар снизилась с 1,1060 до 1,0920, или на 1,3%. При этом пара опустилась до уровней, на которых не была с мая 2017 года.





В этой ситуации российский рубль повел себя нейтрально. Он снизился к выросшему доллару, но при этом укрепился к упавшему евро.





Доллар в России подорожал с 63,8 до 64,4 российского рубля, или на 0,9%. Евро к российскому рублю подешевел с 70,6 до 70,3, или на 0,5%.





К белорусскому рублю выросли сразу все три иностранные валюты. Доллар за неделю подорожал на 1,62%, евро – на 0,29%, а российский рубль – на 0,76%.

После двух недель снижения на этот раз валютная корзина подорожала на 0,92%.





Характерно, что в начале прошлой недели, прежде чем перейти к росту евро успел обновить к белорусскому рублю минимумы с начала года.









Вообще большая часть этого недельного роста прошла буквально за два дня, на торгах вторника и среды. После этого в конце недели белорусский рубль немножко пытался восстановить свои позиции.





Тем не менее, на этой неделе иностранные валюты могут вновь подорожать. И в первую очередь это касается доллара, который может продолжить свой рост на мировом рынке.





В результате доллар может подорожать до 2,11 белорусского рубля. Евро может вырасти до 2,27 белорусского рубля. А российский рубль – подрасти до 3,25 белорусского рубля за 100 российских.