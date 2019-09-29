В каких регионах бизнесу жить хорошо?
Жюри определило самые комфортные для предпринимателей регионы Беларуси.
В 2019 году в конкурсе участвовало более 140 администраций районов, городов и областей, сообщает «МИР 24». Жюри оценивало достижения регионов в сфере бизнеса. Лучшей в 2019 году стала Минская область. Награду за развитие предпринимательства в областных центрах получил Гродно.
- Когда мы подсчитываем и объявляем, что именно данный регион является победителем, к нему начинают резко проявлять интерес инвесторы, зарубежные дипломатические миссии, делегации деловые.., - объяснил председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.
15:50 29/09/2019