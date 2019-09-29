Больше всего уволенных в августе оказалось среди работников сельского, лесного и рыбного хозяйств. В этих сферах за месяц уволили на 28,7% больше, чем приняли на работу. Но цифра не так катастрофична, как может показаться: эти отрасли в июле были рекордсменами по приросту новых работников. Все дело в сезонности: в самый разгар лета на уборку урожая пришло много временных работников, а к концу лета надобность в них отпала.





Потеряли работников в августе также сферы временного проживания и питания, образования - соотношение уволенных-принятых минус 28% и 25,3% соответственно. Зато число медицинских и социальных работников выросло - приняли аж в 1,5 раза больше работников, чем уволили! Это тоже вполне объяснимо: пришли на работу по распределению вчерашние студенты-медики. По традиции увеличивается и количество айтишников - в августе прирост почти на треть.









Пришли новички в профессиональную, научную и техническую сферы (+28,9%). Прирост в августе был и в традиционно одних из самых низкооплачиваемых сфер - творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе (+11,9%). А вот сфера строительства в августе потеряла одного-единственного работника.





Всего с начала этого года предприятия уволили 503 180 работников, а приняли на работу 455 154. При этом уровень безработицы постоянно снижается. Как такое возможно? Все дело в реструктуризации экономики. Люди уходят с убыточных госпредприятий и переходят в частный бизнес. А Белстат в своей статистике многих из них просто не учитывает - микроорганизации (до 15 работников) и малые организации без ведомственной подчиненности остаются за рамками статистики. При этом люди, которые не нашли новое место работы, не спешат регистрироваться на бирже труда как безработные.





К слову, эксперты говорят, что лето - не лучшее время искать работу. Исключение - аграрии, трактористы, рыболовы и лесники, для которых это самое «рыбное» время. Именно за счет них каждое лето уволенных становится меньше, а принятых - больше. Для всех остальных лето - это традиционный сезон отпусков, когда все процессы и решения затягиваются