



По словам эксперта, в РФ роботов недавно пересчитали и выяснили, что их количество составляет 3 робота на 10 тыс. работников.





В Беларуси ситуация может быть получше: 4–5 роботов на 10 тыс. работников.





Для сравнения: среднее значение по миру — 74 робота на 10 тыс. рабочих; в Китае — 68 роботов. В Германии — 300, Южной Корее — 600 роботов на 10 тыс. человек.





Хаменок обратил внимание на то, что дешевая рабочая сила перестает быть драйвером экономики во всем мире. Поэтому и для Беларуси окно возможности, связанное с дешевизной труда (500 долларов), «схлопывается».









На модернизацию производств осталось 5−10 лет, после чего начнется критическое отставание производств.





Эксперт рассказал, что после того, как компании развитых стран вынесли производства в Китай, они поняли, что начали быстро терять экспертизу. Поэтому сегодня вопрос, как вернуть производство в страны, где высокая зарплата, решается наращиванием внедрения роботов.





Мир стремительно роботизируется. Стоимость продукции роботов одинакова в разных странах и равна стоимости электричества.