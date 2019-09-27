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КГК обнаружил занижение стоимости государственной доли в хозяйствующих обществах

КГК Гомельской области проанализирована правильность определения стоимости активов предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде, которые были присоединены к открытым акционерным обществам в процессе их реорганизации.

КГК обнаружил занижение стоимости государственной доли в хозяйствующих обществах
В регионе за последние четыре года реорганизовано 10 открытых акционерных обществ путем присоединения к ним коммунальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, в том числе имеющих долю государства в уставных фондах, сообщила пресс-служба КГК.


Как показали контрольно-аналитические мероприятия, в процессе реорганизации некоторых акционерных обществ занижена стоимость активов присоединяемых госпредприятий и хозобществ, что повлекло уменьшение доли государства в уставных фондах акционерных обществ, пишет Ежедневник.

К примеру, при присоединении в 2016 году ОАО «Паричский комбинат строительных материалов» к ОАО «Светлогорский агросервис» в общей стоимости активов присоединяемого акционерного общества не была учтена часть цеха завода железобетонных изделий.

Кроме того, неправильно применены коэффициенты изменения стоимости при проведении переоценки основных средств, числившихся в бухгалтерском учете ОАО «Паричский комбинат строительных материалов» до его присоединения. В результате к моменту присоединения стоимость активов была занижена, что привело к уменьшению доли государства в уставном фонде ОАО «Светлогорский агросервис».


После вмешательства Комитета госконтроля области доля государства в уставном фонде этого предприятия увеличена на 212,2 тыс. рублей.

По аналогичным причинам занижена стоимость активов коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дубовый Лог» при присоединении его в 2015 году к ОАО «Добрушский райагросервис». В настоящее время производится перерасчет стоимости активов КСУП «Дубовый Лог» на момент его присоединения. После чего доля государства в уставном фонде ОАО «Добрушский райагросервис» также будет увеличена.
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