Ярослав Романчук обозначил любопытный нюанс, связанный с недавним заявлением Александра Лукашенко о новых «белорусских ракетах средней дальности», которое наделало много шума, В очередном выпуске программы «Бурбалки» экономистобозначил любопытный нюанс, связанный с недавним заявлениемо новых «белорусских ракетах средней дальности», которое наделало много шума, пишет Салідарнасць.









– Почему-то мы эти ракеты делаем вместе с Китаем, – комментирует ситуацию экономист. – То есть, китайцы будут иметь доступ к нашим военным технологиям, секретам… Это святое святых для каждой страны, которое они хранят пуще прежнего. И справедливо: потому что есть промышленный шпионаж, военный шпионаж…





А тут мы разрабатываем ракеты с Китаем. И поставляем эти ракеты в Китай. Но если послушать экспертов в сфере военных и геополитических отношений, то для России самое большое напряжение может быть не с НАТО, а именно с Китаем.









И получается картина: мы под носом у России начинаем выходить с нашими предложениями (так как россияне якобы отказались). А Китаю что? Ради Бога – он и МЗКТ, и БелАЗ купит.





По мнению Ярослава Романчука, «Китай – это такой субъект, где каждый бизнесмен – это человек в погонах или близок к людям в погонах»:





– А тут мы видим, что в ВПК Беларуси запускается китайская рука – и непонятно, где заканчиваются белорусские секреты, а где начинаются китайские коммерческие интересы.









Экономист не видит ничего плохого в том, чтобы продвигать белорусские вооружения на мировой рынок. Но неосторожное сотрудничество с Китаем вполне может стать еще одним очагом напряжения для белорусско-российских отношений.



