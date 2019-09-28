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ЧП на горно-обогатительном комбинате под Добрушем

На горно-обогатительном комбинате филиала "Гомельстекло" обрушился пролет галереи по подаче песка, сообщили в пресс-службе МЧС.



27 сентября в 15-53 спасателям поступило сообщение об обрушении конструкции на горно-обогатительном комбинате филиала ОАО "Гомельстекло" в агрогородке Луговец-Калинино Добрушского района", - проинформировали в МЧС.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС. Выяснилось, что обрушился пролет галереи по подаче песка длиной 25 м. 

"Пострадавших нет. Техпроцесс комбината остановлен. Причина обрушения устанавливается", - сообщает ведомство.
"Белорусский партизан"
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