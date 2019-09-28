ЧП на горно-обогатительном комбинате под Добрушем









27 сентября в 15-53 спасателям поступило сообщение об обрушении конструкции на горно-обогатительном комбинате филиала ОАО "Гомельстекло" в агрогородке Луговец-Калинино Добрушского района", - проинформировали в МЧС





Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС. Выяснилось, что обрушился пролет галереи по подаче песка длиной 25 м.





"Пострадавших нет. Техпроцесс комбината остановлен. Причина обрушения устанавливается", - сообщает ведомство.







