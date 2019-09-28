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Лицо Белиты и Витэкса: Лукашенко пообещал перейти на белорусскую косметику

Александр Лукашенко пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства.


"Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами – Прим.). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу в Минске ЗАО "Витекс".

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Он попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции. И, как сообщает пресс-служба, жти подарки он оплатит из собственных средств. 
"Белорусский партизан"
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