Как зменились правила назначения семейного капитала

В соответствии с документом изменились правила назначения семейного капитала. Что появилось нового, разбиралась корреспондент агентства «Минск-Новости».





— В 2019-м завершается срок действия указа, которым в республике была введена практика назначения семейного капитала, – говорит председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко. — То, что программа продлена еще на 5 лет, очень важный шаг, ведь она доказала свою эффективность. Особенно ценно, что семейный капитал в следующем году разморозят, его позволят использовать досрочно по нескольким актуальным направлениям — на улучшение жилищных условий, образование и медицинские услуги.





В последующих принятых в развитие Указа Президента Республики Беларусь № 345 «О семейном капитале» документах определят механизм действия. Когда родителям разрешат тратить деньги — с момента рождения ребенка, на которого предоставлена поддержка, когда ему исполнится 3 года, 5 лет? Одномоментно можно будет израсходовать всю сумму или какой-то ее процент? На эти вопросы дадут четкие ответы.





Главное, что нужно знать о новых правилах назначения семейного капитала:





О какой сумме речь?





С 1 января 2020 года семейный капитал станут начислять в рублях, а не в долларах, как сейчас. Его размер увеличится и составит 22 500 рублей (почти 11 тысяч долларов). Сумма назначается при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. В дальнейшем она будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.





Если ребенок появился на свет до 31 декабря 2019-го, то семейный капитал начислят в размере 10 тысяч долларов. Даже если родители обратятся за ним после 1 января 2020 года.





Получит ли его семья еще раз, если на одного из детей уже открыт депозитный счет?





Нет. Право на семейный капитал многодетная семья может реализовать один раз. Если его назначили в 2015–2019 годах, то обратиться за такой помощью в период 2020–2024 годов уже нельзя. Даже если родится четвертый или пятый ребенок.





На что разрешат тратить досрочно?





Список направлений, на которые можно израсходовать деньги раньше, чем ребенку исполнится 18 лет, расширили.





Средства можно будет направить на три цели:





— улучшение жилищных условий для состоящих на учете нуждающихся;





— платное обучение в вузах или средних специальных учреждениях государственной формы собственности;





— некоторые платные медицинские услуги, включая стоматологическую помощь (протезирование зубов, дентальную имплантацию с последующим протезированием, ортодонтическую коррекцию прикуса).





В программе 2015–2019 годов предусматривался один исключительный случай — перечислить деньги досрочно можно было лишь на платные медицинские услуги. Порядок и перечень их предоставления определяло Министерство здравоохранения.





Свои средства при необходимости смогут разморозить все владельцы семейного капитала?





Новые правила распространяются и на те семьи, которым этот вид государственной поддержки был предоставлен в 2015–2019 годах.









Что касается направлений, на которые можно будет расходовать семейный капитал по достижении ребенком 18 лет, они остаются прежними. Это, напомним, улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование дополнительной накопительной пенсии матери в полной семье, родителя в неполной семье.





Использовать начисленную сумму можно по одному или нескольким направлениям.









Справочно





В I полугодии текущего года семейный капитал назначен 959 минским семьям, всего с 2015 года — 10,6 тысячи.