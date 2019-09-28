С 1 октября в Беларуси подорожает белый кристаллический сахар

Власти устанавливают на него до конца года предельную минимальную розничную цену в 1,5 рубля. То есть найти сахар дешевле этой суммы не получится. Это

предусмотрено постановлением МАРТ № 78 от 25 сентября 2019 года.









Напомним, с 17 января прошлого года из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, власти на 90 дней ввели регулирование цен на этот товар, а позже решение продлили. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна была опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. Выросли также закупочные оптовые цены. Госрегулирование закончилось 23 декабря прошлого года.





Фото носит иллюстративный характер





Нынешним постановлением МАРТ предусмотрено, что предельная минимальная розничная цена как на ввозимый, так и на произведенный в нашей стране белый кристаллический сахар в рознице составит 1,5 рубля (с НДС), отпускная цена франко-отправления (без НДС) — 1,19 рубля, отпускная цена франко-назначения (без НДС) — 1,22 рубля.





«Формирование цен на сахар белый кристаллический производится с учетом

конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных», — говорится в постановлении. Решение МАРТ не касается сахара в упаковке по 20 граммов и меньше.





Постановление регулирует и максимальную цену на сахар, она не должна превышать 15% к отпускной цене производителя или импортера с учетом оптовой надбавки.





Постановление МАРТ будет действовать до 31 декабря включительно.









В конце июля в МАРТ отмечали, что вопрос госрегулирования цен на сахар нужно «рассматривать и со стороны заводов, и со стороны людей». «Должно быть принято взвешенное решение, потому что сейчас период повышенного спроса, период заготовок. Мы не должны создать ажиотаж, чтоб население не пострадало», — говорили в ведомстве.





Тогда в МАРТ рассказывали, что Белгоспищепром вносил предложение ввести предельную минимальную цену на сахар.





МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Напомним, в декабре прошлого года сахар включили в список социально значимых товаров.





Что происходит с ценами на сахар?





После отмены госрегулирования в декабре 2018 года стоимость сахара в магазинах снизилась. Так, в одной из торговых сетей килограмм сахара «Городейский» и «Слуцкий» в конце января стоил 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Российский сахар продавали по 1,43 рубля за килограмм. Еще в одной торговой сети этот товар из РФ стоил по 1,19 рубля.





Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, во время которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.





По данным Белстата, дороже всего сахар-песок в августе стоил в Минске и Минской области — 1,5 и 1,52 рубля соответственно, а дешевле всего — в Могилевской (1,46 рубля).





Тем временем российские производители сахара нынешним летом снижали отпускные цены: в стране рекордные запасы, и предложение превышает спрос. В рознице в РФ цены на сахар тоже снизились, но не так заметно.



