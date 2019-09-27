Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусские власти объявили войну российскому сахару, которым завалены магазины

С 1 октября установят предельную минимальную розничную цену на сахар. Эти меры, очевидно, направлены против российской продукции, которая продается в белорусских магазинах дешевле отечественной.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 78 минимальная стоимость сахара будет утверждена до конца 2019 года.

Какой именно будет цена, пока неизвестно.


В последние годы белорусские власти не раз были обеспокоены тем, что отечественные сахарные заводы начинают проигрывать конкуренцию дома. Когда в 2018-м Александр Лукашенко поинтересовался, почему так происходит, ему сообщили, что российские предприятия меньше платят за энергоресурсы и пользуются налоговыми преференциями.

Месяц назад главе Беларуси доложили о демпинге со стороны соседей, которые предлагают на сахар цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже.
Источник: "Солидарность"
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru