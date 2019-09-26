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Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В Беларуси снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

С 1 октября в Беларуси снизятся пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствует постановление Совета Министров № 659 от 26.09.2019. Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.


Ставки экспортных пошлин составят:

  • Сырая нефть — 87,2 долларов за тонну (сейчас — 90,7 долларов);
  • Прямогонный бензин — 47,9 долларов за тонну (49,8 долларов);
  • Товарные бензины — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов);
  • Легкие, средние дистилляты — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов);
  • Дизельное топливо — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов);
  • Бензол, толуол, ксилол, смазочные и другие масла — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов).
Первого сентября экспортные пошлины также были снижены.В Беларуси снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
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