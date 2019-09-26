С 1 октября в Беларуси снизятся пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствует постановление Совета Министров № 659 от 26.09.2019. Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.









Ставки экспортных пошлин составят:





Сырая нефть — 87,2 долларов за тонну (сейчас — 90,7 долларов);

Прямогонный бензин — 47,9 долларов за тонну (49,8 долларов);

Товарные бензины — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов);

Легкие, средние дистилляты — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов);

Дизельное топливо — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов);

Бензол, толуол, ксилол, смазочные и другие масла — 26,1 долларов за тонну (27,2 долларов).

Первого сентября экспортные пошлины также были снижены.В Беларуси снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.







