Минск готов выставить счет Москве за грязную "Дружбу"

"Нам надо определить ущерб, который был нанесён заводу (Мозырскому НПЗ - ИФ) во время переработки грязной нефти. Остальные параметры в принципе определены. Наше видение есть, и мы готовы российской стороне это передать и обсудить", - сказал Сизов в кулуарах международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь. Производство, трейдинг, розница", которая организована ПО "Белоруснефть".





По его словам, вопрос компенсации издержек Беларуси в связи с поставками грязной нефти затормозился из-за активной подготовки программы белорусско-российской интеграции. "Получается, что в рамках рабочих групп (по интеграции - ИФ) и занятости из-за этого российской стороны мы не имеем возможности двигать процесс вперёд", - констатировал Сизов.





"Но процесс не останавливается, мы про этот вопрос не забываем, он постоянно находится в повестке дня наших переговоров с Российской Федерацией", - подчеркнул он.









Между тем, Сизов отказался назвать сумму, о которой ведёт речь белорусская сторона. "Я не могу эту цифру назвать. Давайте дождёмся подведения итогов (работы НПЗ - ИФ)", - сказал он.





Как сообщалось, ранее Александр Лукашенко поручил правительству взыскать с российской стороны не только прямые, но и косвенные издержки, которые белорусская сторона понесла в связи с поставками загрязнённой хлоридами нефти в апреле этого года.





По словам Лукашенко, "это сотни миллионов долларов".