Минюст лишил лицензии агентство недвижимости "Виктория"

Министерством юстиции 24 сентября 2019 г. принято решение о прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданной ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория».





Рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии предшествовала жалоба гражданина Г., обратившегося в ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» за оказанием услуг по найму жилья, на неправомерные действия указанной риэлтерской организации.





В ходе проверки доводов Г. установлено, что деятельность ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» осуществляется с нарушениями требований законодательства.





Выявлен факт оказания потребителю риэлтерских услуг без заключения в письменной форме договора, что является грубым нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.





Также установлены факты повторного (в течение 12 месяцев подряд после представления риэлтерской организацией уведомления об устранении аналогичных нарушений) нарушения ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» лицензионных требований и условий, которые выразились в несоблюдении Правил осуществления риэлтерской деятельности в Беларуси.





Действие лицензии ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» прекращается с 4 октября 2019 г.





Министерство юстиции обращает внимание потребителей услуг названной риэлтерской организации, что для расторжения договоров, обязательства по которым не исполнены, потребителям следует обращаться в ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория».