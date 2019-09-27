Белорусский рубль снова подорожал. Но неделя была для него неудачной

Курс доллара сегодня поднялся лишь на 0,0002 рубля до 2,0741 BYN/USD.





Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 2,2651 BYN/EUR.





Курс российского рубля упал на 0,0053 BYN до 3,2222 BYN/100 RUB. Рубль РФ подешевел уже третий раз подряд.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам по итогам уходящей недели.





курс доллара подскочил на 1,62%;





курс евро подрос всего на 0,29%. Стоит отметить, что по итогам торгов понедельника Нацбанк Беларуси установил официальный курс евро на минимальном уровне более чем за 2 года и 2 месяца ;





курс российского рубля вырос на 0,76%;





валютная корзина.подорожала на 0,92%.





Россия

Официальный курс доллара на завтра вырос на 12 копеек до 64,4156 российских рублей, а официальный курс евро Центробанка России снизился всего на 7 копеек до 70,3161 российских рублей.





Итоги недели на валютном рынке РФ

курс доллара вырос на 0,89% (+0,5669 RUB);

курс евро снизился на 0,40% (−0,2814 RUB).