Он отметил, что перед процедурой подписания соглашение должно быть одобрено в правительствах и профильных ведомствах двух стран, поэтому сроки могут затянуться.





"После того, как два министерства согласуют, мы должны пойти на внутригосударственное согласование - это все заинтересованные государственные органы", - уточнил Магауов.





По его словам, соглашение может быть подписано до конца года.





Замминистра добавил, что Беларусь проявляет интерес к поставкам нефти и темных нефтепродуктов, общие объемы оцениваются примерно в 3,5 миллиона тонн в год.





"Беларусь проявила интерес не только к поставкам нефти, но и к продуктам, возможным для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем - порядка 3,5 миллиона тонн в год", - сказал Магауов, отметив, что половину от этого объема составит нефть, остальное - темные нефтепродукты.









Ранее зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что соглашение по нефти уже отработано и может быть подписано в уже в октябре во время визита главы Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.





Однако, по словам зампреда, еще не отработаны маршруты поставок, они могут осуществляться как по трубопроводу, так и по железной дороге.







