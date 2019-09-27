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Беларусь и Казахстан могут подписать соглашение по нефти до конца года

Соглашение по нефти между Беларусью и Казахстаном может быть подписано до конца года, заявил журналистам казахстанский замминистра энергетики Асет Магауов.

Он отметил, что перед процедурой подписания соглашение должно быть одобрено в правительствах и профильных ведомствах двух стран, поэтому сроки могут затянуться.

"После того, как два министерства согласуют, мы должны пойти на внутригосударственное согласование - это все заинтересованные государственные органы", - уточнил Магауов.

По его словам, соглашение может быть подписано до конца года.

Замминистра добавил, что Беларусь проявляет интерес к поставкам нефти и темных нефтепродуктов, общие объемы оцениваются примерно в 3,5 миллиона тонн в год.

"Беларусь проявила интерес не только к поставкам нефти, но и к продуктам, возможным для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем - порядка 3,5 миллиона тонн в год", - сказал Магауов, отметив, что половину от этого объема составит нефть, остальное - темные нефтепродукты.


Ранее зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что соглашение по нефти уже отработано и может быть подписано в уже в октябре во время визита главы Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан. 

Однако, по словам зампреда, еще не отработаны маршруты поставок, они могут осуществляться как по трубопроводу, так и по железной дороге.
Источник: sputnik.by
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