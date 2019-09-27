Дорогие детки: сколько стоит родить ребенка в Беларуси
Появление на свет ребенка - вопрос не коммерческий. По крайней мере, для самих новорожденных и большинства родителей. Кроме того, в Беларуси гарантирована и предоставляется бесплатная медицинская помощь при родах.
Однако исключать из темы финансовую составляющую нельзя. Myfin.by посчитал, сколько денег придется потратить, чтобы стать родителями.
У каждых родов своя предыстория. Рассмотрим вначале самый массовый вариант – естественные роды в государственном роддоме, с наблюдением врачей до и после, без серьезного вмешательства, без ЭКО, лечебных процедур и прочего.
Подготовка к родам
Здесь нет обязательных платных процедур. Платить за постановку на учет в женской консультации не нужно. Многим беременным прописывают витамины, но они не особенно дороги, до 25 BYN (есть варианты дороже 100 BYN, и примерно с тем же составом). Три обязательных УЗИ в государственных медучреждениях бесплатны.
Но деньги можно потратить добровольно: платное УЗИ обойдется в 40-100 BYN, цена одной консультации в роддоме – примерно 15 BYN, курс – 70 BYN, в частных медцентрах цены выше.
Сборы в роддом
Альтернативой роддому может стать поездка за границу или домашние роды. Но основная масса отправляется в родильный дом, а туда принимают «с вещами». Обычный набор выглядит так:
тапочки (не матерчатые);
прокладки гигиенические (maxi);
трусы одноразовые (к-во по необходимости);
2 упаковки памперсов (на 3-6 кг);
специальный крем для сосков;
туалетные принадлежности, зубная щетка и паста, кремы, мыло и т.д.);
прокладки для кормящих в бюстгальтер;
пеленки гигиенические 5-10 шт.;
упаковка влажных салфеток;
вода без газов 1,5 л.;
рекомендуют также брать бумагу, ручку и папку для документов.
Можно собрать все это по отдельности в разных местах. Так выйдет дешевле, но здесь нужны время и понимание вопроса. Потому, дорогие будущие мамы, не отправляйте за такими покупками супругов. Поберегите хотя бы свои нервы. Уж лучше купить готовую «сумку в роддом». В сети мы нашли их по цене от 85 до 226 BYN.
Многие мамы хотят носить в роддоме свою одежду. Соответствующий обстановке набор: халат и ночная сорочка для кормления стоит от 40 до 80 BYN.
Расходы на выписку
Чтобы выйти из роддома в большой мир ребенку нужна одежда:
распашонка;
комбинезон или кофточка со штанишками/ползунками;
рукавички и носочки для новорожденных;
шапочка, в холодное время 2 шапочки, тонкая и теплая;
комбинезон или одеяло по сезону и погоде.
Все это можно купить по отдельности или приобрести «комплект для выписки», легкий вариант начинается примерно от 66 BYN, теплый – от 85 BYN. Но лучше рассчитывать 100-150 BYN и выше, в зависимости от набора и сезона.
Платные роды и услуги
Здесь мы переходим от обязательных расходов к добровольным. Сюда входят:
платные роды;
партнерские роды;
кесарево сечение без медицинских показаний;
обезболивание по желанию клиентки;
дополнительные консультации по грудному вскармливанию;
индивидуальный уход.
Стоимость перечисленных услуг колеблется в зависимости от роддома.
Вот прейскурант родильного дома 1-й городской клинической больницы Минска:
индивидуальное ведение родов – 241,53 BYN;
индивидуальные партнерские роды (при наличии сертификата) – 241,53 BYN;
каждое занятие на получение сертификата обойдется еще в 15,28 BYN
индивидуальное ведение родов с анальгезией – 366,06 BYN.
Стоимость индивидуального ухода – 9,59 BYN в сутки.
Домашние роды в Беларуси рекламировать не принято. Они не запрещены, но официальной медициной не признаны. В этом случае все риски осложнений отсаются на совести родителей.
Особые случаи
Не всем выпадает счастье родить самостоятельно и без осложнений.
Сейчас в Республике Беларусь активно применяется экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Стоимость процедуры зависит от многих факторов. Государственные учреждения называют цены порядка 4000 BYN. В частных клиниках эта услуга дороже.
Крайним случаем и последней надеждой бывает суррогатное материнство. Однако меньше чем на $15 тыс здесь лучше не рассчитывать Это и будет самым дорогим в Беларуси вариантом рождения ребенка.
Резюмировать финансовую сторону родов можно так:
Естественные роды и кесарево сечение в государственных и частных медицинских центрах Беларуси с лихвой компенсируются выплатами за рождение ребенка. За остальные "привилегии" придется платить из собственного кармана.
Напомним что единовременное пособие на первого ребенка сегодня – 2 309,10 BYN, на второго и следующих – 3 232,74 BYN. И еще 230,91 BYN за своевременную постановку на учет в женской консультации.
Размер пособия по уходу за ребенком до 3-х лет колеблется на уровне бюджета прожиточного минимума:
на первого ребенка – 376,11BYN (35% средней зарплаты);
на второго и следующих – 429,84BYN (40% от среднего заработка).
Источник:
11:55 27/09/2019