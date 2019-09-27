Сегодня у Лукашенко день косметики

Лукашенко ознакомится с процессом производства, ассортиментом выпускаемой косметической продукции, показателями производственной деятельности компании и перспективами развития ЗАО «Витэкс» и СП «Белита» ООО.





На этих предприятиях создан полный цикл производства — от разработки рецептуры до организации продаж через собственную товаропроводящую сеть.





Вместе с торговыми домами и региональными представительствами предприятия выступают на косметическом рынке как одна большая сеть. Экспорт составляет 59 %. Продукция представлена в более чем 30 странах мира, среди которых Греция, Польша, Болгария, Италия, Кипр, Германия, Великобритания и другие.



