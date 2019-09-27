Беларусь закрыла границу для тверских баранов

С 27 сентября введены ограничения на ввоз из Тверской области РФ овец и коз, спермы баранов и козлов, диких животных, восприимчивых к оспе овец и коз, молока и молочных продуктов от МРС, мяса, охотничьих трофеев, непищевого сырья, кормов и кормодобавок.