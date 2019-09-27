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Беларусь закрыла границу для тверских баранов

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода отреагировал на регистрацию случаев заболевания оспой овец и коз на территории Тверской области РФ.

С 27 сентября введены ограничения на ввоз из Тверской области РФ овец и коз, спермы баранов и козлов, диких животных, восприимчивых к оспе овец и коз, молока и молочных продуктов от МРС, мяса, охотничьих трофеев, непищевого сырья, кормов и кормодобавок.
Источник: reform.by
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