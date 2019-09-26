IT-компанию с центром разработки в ПВТ купили за 430 млн долларов

Как сказано в пресс-релизе, Veeva покупает Crossix за 430 млн долларов. Кроме того, некоторые сотрудники Crossix получат с целью их удержания гранты в виде акций компании на общую сумму около 120 млн долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в ноябре.





Поясняется, что Crossix продолжит работать как независимый бизнес под началом нынешнего руководителя – Асафа Эвенхайма. Штаб-квартира компании останется в Нью-Йорке, сохранятся офисы в Израиле и Беларуси.









Veeva Systems занимается производством программного обеспечения в медико-биологическом секторе. Обслуживает более 750 клиентов – от крупнейших фармацевтических до развивающихся биотехнологических компаний.





Crossix Solutions осуществляет деятельность по созданию, поддержке и внедрению комплекса программ по обработке данных в сфере здравоохранения. «Кроссикс Солюшнз Бай» является резидентом ПВТ.