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IT-компанию с центром разработки в ПВТ купили за 430 млн долларов

Американские Veeva Systems и Crossix Solutions объявили о том, что пришли к окончательному соглашению по вопросу приобретения первой компанией второй, сообщает Belmir.

Как сказано в пресс-релизе, Veeva покупает Crossix за 430 млн долларов. Кроме того, некоторые сотрудники Crossix получат с целью их удержания гранты в виде акций компании на общую сумму около 120 млн долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в ноябре.

Поясняется, что Crossix продолжит работать как независимый бизнес под началом нынешнего руководителя – Асафа Эвенхайма. Штаб-квартира компании останется в Нью-Йорке, сохранятся офисы в Израиле и Беларуси.


Veeva Systems занимается производством программного обеспечения в медико-биологическом секторе. Обслуживает более 750 клиентов – от крупнейших фармацевтических до развивающихся биотехнологических компаний.

Crossix Solutions осуществляет деятельность по созданию, поддержке и внедрению комплекса программ по обработке данных в сфере здравоохранения. «Кроссикс Солюшнз Бай» является резидентом ПВТ.
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