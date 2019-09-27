Ранее от аналогичной фразы в своей рекламе отказывались и другие крупные компании, включая "Билайн" и Nokia, сообщает ВВС





"Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях", - отмечается в сообщении.





Латинское изречение "Каждому свое" (Suum cuique) изначально использовалось в трудах древнегреческих и римских философов как принцип справедливости, а в 1930-е годы его взяли на вооружение пропагандисты нацисткой Германии.





В частности, такая надпись на немецком языке (Jedem das Seine) была размещена на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд.





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Во вторник депутат Госдумы Виталий Милонов назвал рекламный слоган IKEA некорректным и призвал компанию не использовать его.





"Я думаю, что IKEA как пропагандист мягкого и лаконичного мира должна одуматься. Надо призвать ее задуматься и не использовать этот лозунг", - сказал парламентарий в интервью информагентству "Москва".









Не первый случай





Скандалы с использованием слогана "Каждому свое" разгорались и ранее. В мае 2018 года пользователи соцсетей из-за этого раскритиковали рекламную кампанию российского сотового оператора "Билайн".





В компании в ответ заявили, что это выражение широко используется и не несет само по себе негативного контекста. Однако позже представители "Билайна" извинились перед теми, у кого реклама могла вызвать негативные ассоциации.





Похожий случай произошел с компанией ExxonMobil, которая в 2009 году разместила рекламу с этой фразой на заправках в Германии, но отказалась от нее после критики со стороны Центрального совета евреев Германии.





В 1998 году эту фразу использовала в своей рекламе финская компания Nokia, однако она убрала все билборды с таким лозунгом после жалоб со стороны Американского еврейского комитета. В обоих случаях авторы рекламы утверждали, что не знали о негативной коннотации фразы.





Годом ранее сеть кафе быстрого питания Burger King распространяла листовки с фразой Jedem das Seine в немецком городе Эрфурте, что вызвало общественные протесты.