Речь идет о белорусских компаниях-посредниках: ООО "Поселковое мясо", ООО "ГлобалКоммьюнити", ЧТУП "Сырный край". Согласно документам они поставляли продукцию в Казахстан, Армению и Кыргызстан транзитом через Россию. Но на самом деле продукция оставалась в России.





В связи с этим с 27 сентября Россельхознадзор меняет условия транзита для этих компаний. Товары, которые везут эти компании, будут пропускать через Россию только после того, как государственные ветеринарные службы Казахстана, Армении и Кыргызстана подтвердят намерение принять эту продукцию.