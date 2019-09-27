Об этом заявил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб на международной конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница», пишет tut.by





Что касается 2020 года, то БНК, которая является спецэкспортером белорусских нефтепродуктов, планирует сохранить объем продаж на уровне текущего года. Однако направления поставок могут немного измениться.

Страны Балтии

По предварительным оценкам БНК, в 2019 году через порты Латвии и Эстонии будет поставлено суммарно 4,6 млн тонн белорусских нефтепродуктов, через Литву — 1,4 млн т. В 2020 году ситуация может быть следующей: через Литву уйдет 2 млн тонн, через Латвию и Эстонию — 4 млн тонн.





«В 2020 году прогнозируем, что увеличим поставки через Литву. В направлении Латвии и Эстонии поставки немного уменьшатся. Это связано с тарифной политикой прибалтийских портов», — сказал Гриб и поблагодарил посла Литвы в Беларуси за его «активную позицию по продвижению интересов» своей страны, но в то же время, чтобы «направление Литвы было достаточно интересным для Беларуси».





Александр Лукашенко, назначая в сентябре 2018 года Василия Марковича послом Беларуси в Латвии, поручил обеспечить беспрепятственный выход к морю. «Если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию», — сказал он. Летом этого года дипломат отчитался о визитах многочисленных делегаций из Беларуси в Латвию и заявил о намерении белорусских компаний поставлять грузы через порты Риги, Вентспилса и Лиепаи.





Латвия всегда конкурировала с Литвой за белорусские грузы. Но из-за того, что Вильнюс негативно настроен по отношению к БелАЭС, белорусские власти стали активнее искать пути к морю через Латвию, несмотря на то что Клайпеда находится ближе к Беларуси. «Но логистические преимущества, о которых говорят литовские партнеры, не так очевидны — если подойти комплексно и учитывать все составляющие, условия латвийской стороны могут быть очень и очень привлекательны», — отмечал Василий Маркович.

Украина

Самый привлекательным и объемным для Белорусской нефтяной компании является украинский рынок. Ежемесячно в Украину поставляется 250−300 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов. «В августе мы поставили в Украину 300 тыс. тонн, в сентябре будет 250 тыс. тонн», — сказал Сергей Гриб.





Недавно на украинском рынке дизтоплива возникла напряженность из-за приостановки прокачек по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс» и сложностями с поставками импортного топлива по железной дороге и по морю. Украина ввела специальную пошлину на импорт дизтоплива по этому трубопроводу, основная доля топлива была из России. «ПрикарпатЗападтранс» контролируют структуры, связанные с окружением «кума Путина», украинского политика Виктора Медведчука, и белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.





Готова ли БНК наращивать поставки по этому нефтепродуктопроводу? Выяснилось, что недавно белорусская компания прокачала по «трубе» «ПрикарпатЗападтранса» 8 тыс. тонн нефтепродуктов.





«Я [этот нефтепродуктопровод] вижу как один из дополнительных или альтернативных видов транспорта для поставок нефтепродуктов в Украину. Уже поставляли по реке, автотранспортом, по железной дороге. Будем ли дальше поставлять по „трубе“? Посмотрим. Этот вопрос обсуждается, все зависит от условий», — ответил Сергей Гриб. «Будущее зависит от того, будет ли отменена пошлина или нет. Кто — покупатель или поставщик — будет готов платить пошлину. Когда рынок определится по этому вопросу, тогда и объемы поставок будут понятны», — добавил он.











