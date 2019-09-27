Из его участников только один бизнес имеет центры разработки на территории нашей страны, пишет Завтра твоей страны.





Это – британская компания Godel Technologies Europe, занимающаяся разработкой программного обеспечения для организаций и предприятий здравоохранения, образования, транспорта, нефте- и газодобычи, розничной торговли и прочих отраслей экономики.





Центральный офис Godel Tech находится в Манчестере, а главные центры разработки — на территории Беларуси. Белорусская «дочка» «Годел Текнолоджис Юроп» была зарегистрирована еще до создания Парка высоких технологий (в 2003 году). Сейчас имеет офисы в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве и является одним из крупнейших работодателей в белорусской IT-индустрии.





GodelTech заняла 358-е место в рейтинге Deloitte на основании темпов роста выручки за 2014-2017 годы. За этот период она выросла на 229%.









Британские компании среди лидеров этого рейтинга, который охватывает технологические бизнесы (IT, медиа и реклама, приборостроение, телекоммуникации, здравоохранение, финтех) 18 стран региона EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки). Рейтинг-2018 возглавила шведская компания Strossle International.





В топ-500 быстро растущих технологических компаний EMEA оказалось достаточно много представителей наших соседей. Польша делегировала в него 15 структур, Литва – 5. Латвию представляют офис Booking Group и компания easyBl, Эстонию – Scoro Software.



