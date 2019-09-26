Министр экономики рассказал, когда Беларусь станет полноценным членом ВТО
Беларусь может завершить процесс присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) уже к июню 2020 года. Об этом рассказал министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает телеканал ОНТ.
По словам министра, в настоящее время Беларусь уже вышла на «финишную прямую» процесса вступления в организацию.
«Надеемся, что на XII Министерской конференции ВТО в июне 2020 года в Нур-Султан мы этот процесс завершим и станем полноценным членом ВТО», – отметил министр экономики Дмитрий Крутой.
Беларусь – последняя страна Европы, которая пытается вступить в ВТО. Переговоры о вступлении начались еще в 1993 году, в 2015 году они активизировались.
Между тем Александр Лукашенко неоднократно высказывал сомнения о необходимости присоединения Беларуси к ВТО. «Некоторые мои коллеги в узком кругу, когда мы обсуждаем этот вопрос, говорят, что ВТО фактически себя исчерпала», – отметил, в частности, Лукашенко 29 марта 2016 года.
Беларусь во Всемирной торговой организации: экономическая ловушка или путь развития?
Источник: ИИ/ИР belsat.eu
21:31 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.