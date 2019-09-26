По словам министра, в настоящее время Беларусь уже вышла на «финишную прямую» процесса вступления в организацию.





«Надеемся, что на XII Министерской конференции ВТО в июне 2020 года в Нур-Султан мы этот процесс завершим и станем полноценным членом ВТО», – отметил министр экономики Дмитрий Крутой.





Беларусь – последняя страна Европы, которая пытается вступить в ВТО. Переговоры о вступлении начались еще в 1993 году, в 2015 году они активизировались.









Между тем Александр Лукашенко неоднократно высказывал сомнения о необходимости присоединения Беларуси к ВТО. «Некоторые мои коллеги в узком кругу, когда мы обсуждаем этот вопрос, говорят, что ВТО фактически себя исчерпала», – отметил, в частности, Лукашенко 29 марта 2016 года.





Беларусь во Всемирной торговой организации: экономическая ловушка или путь развития?











