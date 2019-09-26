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Министр экономики рассказал, когда Беларусь станет полноценным членом ВТО

Беларусь может завершить процесс присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) уже к июню 2020 года. Об этом рассказал министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает телеканал ОНТ.

По словам министра, в настоящее время Беларусь уже вышла на «финишную прямую» процесса вступления в организацию.

«Надеемся, что на XII Министерской конференции ВТО в июне 2020 года в Нур-Султан мы этот процесс завершим и станем полноценным членом ВТО», – отметил министр экономики Дмитрий Крутой.

Беларусь – последняя страна Европы, которая пытается вступить в ВТО. Переговоры о вступлении начались еще в 1993 году, в 2015 году они активизировались.


Между тем Александр Лукашенко неоднократно высказывал сомнения о необходимости присоединения Беларуси к ВТО. «Некоторые мои коллеги в узком кругу, когда мы обсуждаем этот вопрос, говорят, что ВТО фактически себя исчерпала», – отметил, в частности, Лукашенко 29 марта 2016 года.

Беларусь во Всемирной торговой организации: экономическая ловушка или путь развития?
Источник: ИИ/ИР belsat.eu
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