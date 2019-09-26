Киттлей выразила уверенность, что это вопрос времени. Эксперт отметила, что в конце августа правительство Беларуси всерьез заинтересовалось данной темой. Недавно Беларусь посетили высокопоставленные американские чиновники. В итоге, считает эксперт, белорусская нефтянка, находящаяся под санкциями, может избавиться от этого ограничения.





Заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб сказал, что компания увидела «нового партнера, который фокусируется на Европе».





Он отметил, что поставки американской нефти осуществлялись уже нашим соседям, в Украину и Польшу. Гриб считает, что логистика поставок в Беларусь может быть традиционной — через порты стран Балтии. Через порты Польши будет дальше, пояснил топ-менеджер БНК.





Что касается сроков поставок, то «процесс небыстрый». «Мы только в самом начале пути», — сказал Сергей Гриб.









Зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов при этом отметил, что вопрос поставок американской нефти будет зависеть от экономической целесообразности. «Когда нефть придет на белорусские НПЗ, значит, ее станет выгодно перерабатывать», — сказал он.





Сизов отказался комментировать вопрос санкций. «Нам, конечно же, будет комфортнее работать при отсутствии санкций с любой стороны», — отметил он.





Напомним, в августе Белорусская нефтяная компания наняла американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций против Беларуси и получить разрешение на закупку американской сырой нефти.





Сам Генкарелли, работающий лоббистом на протяжении почти 30 лет, пока не дает комментариев. Как утверждается в его профиле в соцсетях, Генкарелли оказывает своим клиентам, в том числе в энергетической отрасли, помощь во взаимодействии с конгрессом и различными федеральными ведомствами.





Вашингтон ввел санкции в отношении Беларуси после президентских выборов 2006 года. В августе 2011 года Минфин США добавил в санкционный список ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белшина» и ОАО «Гродно Химволокно». Ранее экономические санкции были введены в отношении «Белнефтехима».





В октябре 2015 года санкции против вышеперечисленных компаний были приостановлены. Американским компаниям разрешили проводить сделки с белорусскими предприятиями, но если сумма транзакции превышает 50 тысяч долларов, то необходимо уведомить Госдепартамент США в течение 30 дней. При этом собственность этих компаний в юрисдикции США по-прежнему останется заблокированной.





Позже решение о приостановке санкций продлевалось каждые полгода. Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.

