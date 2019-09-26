Об этом рассказал главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго журналистам сегодня.





«Транснефть» обещала восстановить объемы транспортировки. До сентября такая возможность была. Сегодня такой возможности нет: в Польше нет покупателей на эти объемы. Сегодня объемы восстановлены до среднегодовых значений, а объемы годовые восстановить не удастся. В этом году через Беларусь будет прокачано нефти до 54 млн тонн. Для сравнения: в 2018 году — 59 млн тонн.





По словам специалиста, в среднесрочной перспективе предприятие будет иметь такую загрузку: 35 млн тонн нефти в направлении «Адамово» и 15 млн — в направлении Украины.





Сегодня задача стоит компенсировать выручку через повышение тарифов. Отсюда рост тарифов с 1 сентября на 3,7%. Это дает рост выручки порядка $2 млн. Но все равно порядка $21 млн остается выпавшей выручки. Разговор о компенсации будет вестись в ходе переговоров о плановом повышении тарифов по результатам работы за год.





По словам Вериго, «Гомельтранснефть Дружба» вынесла ряд уроков из инцидента с грязной нефтью.





Мы работаем с польской стороной для организации представительства в Польше для контроля и осуществления сдачи нефти польской стороне. Второе — это изменение регламента приема и сдачи нефти. Мы хотим внести в регламенты такие аксиомы, как безусловный возврат инвестиционного товара и более глубокое участие наших специалистов в приемо-сдаточных операциях.









Вериго напомнил, что 2021 год — время заключения нового договора с «Транесфтью». На предприятии надеются, что все уроки найдут отражение в новом договоре.