ОО «Перспектива» требует равных условий ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей и крупного дельца Алексея Олексина, который устанавливает по всей стране киоски «Табакерки».





Соответствующее обращение общественное объединение направило на имя Александра Лукашенко.





"РОО «Перспектива» обращается к Вам по теме установки в городе Минске объектов мелкорозничной сети, по-простому говоря – киоски «Табакерка». Их устанавливает компания «Энерго-Оил», подконтрольная крупному бизнесмену— Алексею Олексину.





Из ответа Мингорисполкома следует, на каком основании это происходит: «... вопросы создания специализированной сети по продаже табачных изделий в соответствии с инвестиционным договором координируются концерном «Белгоспищепром».





Из представленной информации концерна «Белгоспищепром» следует, что инвестиционный договор заключен на реализацию инвестиционного проекта по созданию негосударственной специализированной сети по реализации табачных изделий».





Лукашенко многократно публично подчеркивал, что бизнес должен работать на равных условиях, а у самого белорусского руководителя нет приближённых и неприкасаемых.





«Общество сегодня имеет все основания опровергнуть подобные заявления... Главное основание – это вопиющая несправедливость по отношению к простым владельцам киосков, которые минские власти в 2003 году начали уничтожать».









«Перспектива» напоминает, что Мингорисполком решением от 15 января 2002 года определил предельный срок функционирования объектов мелкорозничной торговой сети в Минске — 1 июля 2003 года.





6 августа 2003 года РОО «Перспектива» обращалось к Лукашенко с требованием «немедленно прекратить все действия по уничтожению мелкорозничной торговой сети».





«Но тогда нас власти не услышали и в течение нескольких лет полностью ликвидировали киоски по городу Минску. Главными аргументами были отсутствие санитарных условий, киоски портят внешний вид столицы, не соответствуют нормам пожарной безопасности, непрогрессивный вид торговли и так далее.





В 2008 году киоски в Минске прекратили своё существование. Бизнес простых предпринимателей был уничтожен, прикрываясь надуманными предлогами».





Прошло 10 лет и киоски возвращаются в столицу под видом «Табакерка». Но то, как это делается, и вызвало шквал негодования и возмущения у жителей нашей страны. Дело в том, что власти разрешили устанавливать киоски только одному предпринимателю — Алексею Олексину», - говорится в письме «Перспективы».





«Если можно одному данному бизнесмену, то почему нельзя другим предпринимателям развивать бизнес в городе Минске в части установки таких же киосков?





Почему одному предпринимателю Алексею Олексину разрешено открывать бизнес киосков, а тысячам простых предпринимателей –нельзя?!», - недоумевают в общественном объединении.





«Перспектива» предлагает «вернуть минчанам киоски мелкорозничной торговли во всех районах города, предоставив право и возможность их установки через аукционы всем без исключения желающим предпринимателям, а не избранным, говорится в обращении.





Предприниматели готовы продавать только белорусские товары, чтобы поддержать отечественного производителя, и установить киоски по согласованию с властями (можно и такие же, как «Табакерка»). Они готовы отказаться и от торговли табачными изделиями, чтобы было меньше соблазна для курения, как пагубной привычки, отмечают авторы обращения.





Однако Мингорисполком дал отрицательный ответ по установке киосков простыми предпринимателями, поэтому «Перспектива» решила обратиться напрямую к Лукашенко.





- Мы хотим получить ответ на поставленные вопросы и понять, насколько слова Лукашенко расходятся с реалиями. Мы хотим получить ответ: почему только одному бизнесмену, Алексею Олексину, разрешили в столице Республики Беларусь устанавливать киоски, предварительно 10 лет назад уничтожив весь минский бизнес? – поясняет позицию «Перспективы» ее лидер Анатолий Шумченко. – Каким образом реализуется принцип равных условий ведения бизнеса, если один бизнесмен ровнее других?









При этом «Перспектива» не изучала, существует ли со стороны бизнеса спрос на установку киосков. Это вопрос принципа:





- Не знаю, будет ли спрос на установку киосков. Но это вопрос принципа и справедливости. Почему одному предпринимателю дано право устанавливать киоски в Минске, а другим предпринимателям – нет?





Во всех остальных областях предприниматели имеют право ставить киоски, и только в Минске – нет. При том, что в Минске 10 лет назад уничтожили весь бизнес под надуманным предлогом. Мне вот интересно, Мингорисполком отменил свое решение от 15 января 2003 года или нет? Они пересмотрели свои подходы в части санитарии, пожарной безопасности и так далее? – задается вопросом Анатолий Шумченко.





- Мы не против «Табакерок», не против этого бизнеса. Но опять-таки, мы адресуем вопросы не к Олексину, а к властям: почему одному можно, а остальным нельзя? Дали разрешение Олексину – давайте разрешение остальным предпринимателям. Иначе государство поступает несправедливо, - резюмировал Шумченко



