Белорусско-вьетнамский завод разместился в 40 км от Ханоя. На месте рисового поля в 4,5 га построили современные сборочные цеха, вспомогательные постройки и административное здание с теннисным кортом и беседкой. Возводили объекты по фен-шуй, а вдоль комплекса даже вырыли водоем и высадили деревья. Предусмотрели и священное место как дань местным традициям. Проект завода был разработан Минским автозаводом, а воплотить его в жизнь помогали вьетнамские подрядчики.





Сборкой белорусских грузовиков с вьетнамским «гражданством» займется совместное предприятие «MAZ Asia». Партнером Минского автозавода выступила вьетнамская компания «AuViet Industry», преуспевшая в реализации автобусов МАЗ, самосвалов БелАЗ и комплектов Белшины. Вьетнамцы сформировали 70% уставного фонда, а МАЗ покрыл свою долю в 30% технологиями и техникой.





«Создание сборочного предприятия – серьезный шаг навстречу потребителям в регионе. Однако нам еще только предстоит завоевать их доверие к автомобилям под брендом МАЗ, собираемым на совместном предприятии во Вьетнаме. Для этого в ближайшей перспективе завод должен выйти на полную мощность, освоить выпуск новых моделей автотехники и осуществить масштабную локализацию компонентов», – подчеркнул гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.









Производительность завода – до 3000 грузовиков в год. На первом этапе здесь будут собирать 8 моделей автотехники МАЗ, которые уже адаптированы под требования технических регламентов Вьетнама. Среди автомобилей – большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. Технологии их выпуска освоили в полном объеме.





В будущем модельный ряд расширят и скорректируют с учётом потребностей рынка. Так, во Вьетнаме планируется выпускать праворульные грузовики. Кроме того, ведутся переговоры с производителями надстроек, которые можно установить на шасси МАЗ. Параллельно локализуют производство до 40%. Помимо местной сварки и окраски, специалисты изучают возможности использовать стекла, шины, аккумуляторы и кондиционеры вьетнамского производства. Правда, при условии, что они будут отличаться высоким качеством.





Собранные грузовики будут доступны не только во Вьетнаме. Их будут поставлять и на другие рынки АСЕАН – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Первые покупатели нашлись ещё задолго до запуска завода.





«Рынки Юго-Восточный Азии обладают высоким уровнем защищенности. Создание собственного сборочного производства обеспечит конкурентоспособность мазовской техники в регионе. Это крайне перспективный проект, которы позволит МАЗу закрепиться на масштабных рынках Юго-Восточной Азии. Наша цель – получить статус завода с наилучшим качеством среди всех автопроизводителей в регионе», – признался Валерий Иванкович.





Реализации проекта предшествовали Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом и Протокол между правительствами Беларуси и Вьетнама о поддержке производства моторных транспортных средств. Большую роль сыграли развитие белорусско-вьетнамских отношений и активность делового партнера.