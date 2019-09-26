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Чтобы это значило? Белорусский рубль снова на коне

Торги на бирже 26 сентября завершились укреплением белорусского рубля к евро, доллару и российскому рублю. Валютная корзина подешевела на 0,15%, но с начала недели её значение выросло на 1,04%.

Курс доллара опустился всего на 0,0004 рубля до 2,0741 BYN/USD, покинув максимум за 14 дней.

Курс евро упал на 0,0113 BYN до 2,2696 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0031 BYN до 3,2275 BYN/100 RUB.

Россия

Официальный курс доллара на завтра вырос на 10 копеек до 64,2888 российских рублей, а официальный курс евро Центробанка России понизился на 20 копеек до 70,3834 российских рублей.
Источник: select.by
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