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Беларусь сольет две Дружбы в одно предприятие

Белорусские власти приняли решение объединить предприятия "Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба".

Об этом сегодня сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго на конференции, пишет АФН.

По его словам, слияние путем вхождения Полоцктранснефти в состав Гомельтранснефти уже произойдет 1 октября 2019 года.

Оба предприятия являются операторами проходящих по территории Беларуси нефтепроводов.
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