Беларусь сольет две Дружбы в одно предприятие

Об этом сегодня сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго на конференции, пишет АФН





По его словам, слияние путем вхождения Полоцктранснефти в состав Гомельтранснефти уже произойдет 1 октября 2019 года.





Оба предприятия являются операторами проходящих по территории Беларуси нефтепроводов.