Беларусь сольет две Дружбы в одно предприятие
Белорусские власти приняли решение объединить предприятия "Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба".
Об этом сегодня сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго на конференции, пишет АФН.
По его словам, слияние путем вхождения Полоцктранснефти в состав Гомельтранснефти уже произойдет 1 октября 2019 года.
Оба предприятия являются операторами проходящих по территории Беларуси нефтепроводов.
13:42 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.