Лукашенко озвучил варианты альтернативной поставки нефти в Беларусь





По его словам, эти варианты не являются рычагами давления на Россию, а вынужденными поисками альтернативы в условиях российского налогового маневра и отсутствия желания договариваться у российского руководства.





"Я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке", - заявил Лукашенко, которого цитирует БелТА.





"Но 25 млн т нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезем на рынок России (так они сейчас поставляют здесь). Возьмем, допустим, иранскую, американскую, саудовскую, у Арабских Эмиратов (недавно шейх здесь был, мы вели переговоры). Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается", - посетовал белорусский правитель.









"Одесса - Броды вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже. Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств", - дал расклад Лукашенко.





"Мы можем переработать. И если мы через Украину будем поставлять, так мы готовы Украину в этот проект привлечь. Вам же нужны эти нефтепродукты. Давайте вместе работать. Сейчас наши бизнесмены купили какую-то нитку "Прикарпат Запад Транс". И уже пробную партию прокачали - где-то 8 тыс.т. Мы готовы и здесь работать", - продолжил Лукашенко, забывая, что на территории Украины есть свои НПЗ.





Он в очередной раз признал зависимость Беларуси от России в плане поставок сырья и углеводородов.





"Но сегодня это не катастрофа», - убеждает себя Лукашенко.



