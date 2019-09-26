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Гонконгским швейцарцам приглянулся белорусский "Дабрабыт"

Покупкой государственного Банка Дабрабыт заинтересовался только что созданный Belstockcapital Holding Limited. "Компания со швейцарским капиталом", вероятно, представляет интересы не европейских, а азиатских инвесторов.

Переговоры прошли в Минске с участием директора и партнера Belstockcapital Holding Limited Даниэля Хубера. От Беларуси на них присутствовали глава Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд и представитель Нацбанка.

"Банк подтверждает факт переговоров и констатирует определенный интерес со стороны Belstockcapital Holding Limited, — осторожничают в Банке Дабрабыт. — Мы предполагаем, что дальнейшие консультации будут продолжены".

Потенциального покупателя в официальных комментариях называют «компанией со швейцарским капиталом». 

Однако беглый анализ показывает, что «прописана» она не в Цюрихе или Женеве, а в Гонконге, так что, скорее всего, за ней стоит азиатский капитал. Компанию зарегистрировали лишь этим летом, и, судя по названию, ради инвестиций в Беларусь.

Помимо финансовой сферы, инвестора интересуют и другие отрасли: строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Он также готов принять участие в проектах приватизации и государственно-частного партнерства в Беларуси.


Основным акционером Банка Дабрабыт выступает Национальный банк, владеющий 99,75% акций, а оставшийся пакет числится за Паритетбанком. 

Последние полгода банком интересуются китайские и турецкие инвесторы. Банк исправно показывает прибыль, причем за прошлый год она выросла более чем на 65% — до 23,66 млн рублей.

Банк традиционно силен в валютно-обменных операциях и факторинге, а за последний год заметно преуспел в работе с малым бизнесом. Его часто выбирают для международных расчетов: большинство резидентов парка «Великий камень» ведут свои дела через China Desk в Банке Дабрабыт. 

Он ищет свободные ниши и в розничном бизнесе: недавно запустил карточки для профессиональных спортсменов, которые позволяют свободно переводить призовые и пользоваться привилегиями.
Источник: ej.by
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