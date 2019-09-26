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Приорбанк объявил о выплате дивидендов

Bнеочередное собрание акционеров ОАО «Приорбанк» приняло решение о выплате дивидендов за 1 полугодие 2019 г. Размер объявленных дивидендов составил 38 копеек на одну простую (обыкновенную) акцию и 35 копеек на привилегированную. Выплата дивидендов начнется не позднее 2 октября 2019 г.

Таким образом, ОАО «Приорбанк» остался верен практике последних лет, когда помимо годовых дивидендов Набсовет банка инициирует еще одну промежуточную выплату осенью. При этом осенние дивиденды часто получаются даже больше, чем годовые, поскольку выплата годовых дивидендов часто увязывается с вопросом достаточности капитала, из-за чего дивиденд может быть объявлен в меньшем размере или не быть объявлен вообще, как это было в марте 2018 г.

Не исключено, что практика выплаты промежуточных дивидендов связана с неопределенностью продажи пакета акций, принадлежащих государству. Напомним, что в марте 2019 г. власти консолидировали акции банка, которые раньше принадлежали ОАО «МАЗ» и исполкомам. Но сделка до сих пор не завершена. Председатель Правления ОАО «Приорбанк» Сергей Костюченко предположил, что для продажи государственного пакета будет объявлен аукцион. В то же время не понятно, кто кроме ЕБРР будет претендовать на покупку пакета акций, хоть и крупного, но все равно не достаточного, чтобы получить место в Наблюдательном совете банка.
NEG.by
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