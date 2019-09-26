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Что такое личное банкротство?

Банкротство это сложная, четко регламентированная юридическая процедура, в процессе которой все имущество несостоятельного должника переходит кредиторам. Назначается взыскание на доходы банкрота.





После окончания банкротства возможно поражение в правах, запрет на руководящую работу и пр. в течение определенного срока. Но в итоге, через определенное время, банкрот освобождается от прошлых долгов.





В Республике Беларусь процедура банкротства физического лица не предусмотрена. Однако у наших соседей оно есть, рано или поздно будет и у нас, тем более, что разговоры ведутся уже давно. А в свете углубления интеграции с Россией, идут и подвижки в сторону унификации законодательства. Наверняка мы не станем

«изобретать велосипед», а воспользуемся их опытом. Рассмотрим его заранее.









Как происходит личное банкротство

Каждая страна имеет свое законодательство на этот счет.





Россия

Российский закон о банкротстве действует с октября 2015 года, через эту процедуру уже прошли десятки тысяч граждан.





Чтобы стать банкротом в России нужно:





- иметь непогашенные долги на сумму больше 500 тысяч российских рублей;

просрочить платежи более чем на 3 месяца;





- не иметь имущества, достаточного для взыскания по исполнительным листам.





Процесс личного банкротства начинается с заявления самого гражданина, кредиторов или налоговых органов. Затем назначается финансовый управляющий, которые контролирует все имущество и доходы должника.





Потенциальному банкроту оставляют минимум необходимого для жизни имущества:





- единственное жилье и участок под ним;

- личные вещи, кроме драгоценностей;

- продукты и деньги в сумме прожиточного минимума;

- личное подсобное хозяйство: скот, семена;

- предметы, необходимые для профессиональной деятельности;

- награды.





Польша

Практика личного банкротства в Польше оформилась недавно, каких-то традиций (как в странах Западной Европы) на этот счет нет. Личным банкротством признается несостоятельность физического лица, не занимающегося предпринимательством, возникшая без его вины.





Для защиты банкрота введены ограничения. Не подлежат конфискации: личные вещи, продукты, топливо, инструменты, документы, медали и пр.

Банкротом могут не признать:





- того, кто уже проходил эту процедуру в течение 10 последних лет, или не подал заявление на банкротство, но имел такую же сумму долга;





- того чьи действия были квалифицированы судом как ущерб кредиторам.









Литва

Литва приняла закон о личном банкротстве недавно. Прецедентов пока мало, но много нареканий на применение законодательства в этой сфере:





- банкротам в Литве не оставляют единственное жилье;

- банкротом можно стать лишь из-за долгов трехлетней давности и старше;

- нужно задолжать не менее 25 минимальных зарплат.





Интересный момент – в Литве есть понятие банкротства из-за вредных привычек: алкоголь, наркотики, азартные игры. В этом случае суд может отказать в заявлении на банкротство.





Процедура банкротства в Литве идет долго и мучительно для банкрота. Потому многие предпочитают воспользоваться общеевропейским законодательством и подавать на банкротство в других странах, например, в соседней Латвии или Великобритании.





США

В США действует специальный Кодекс о банкротстве, у которого две главные задачи:





- дать честному неплательщику возможность начать новую финансовую жизнь;

- максимально удовлетворить кредиторов.





На практике интересы банкрота защищены лучше. Есть шансы сохранить дом, во многих случаях – автомобиль. Возможно, поэтому личное банкротство в США явление довольно частое.





У граждан есть возможность заявить о полном банкротстве, или частичном, с надеждой на реструктуризацию и расчет с кредиторами. 2/3 заявлений подается на полное банкротство и 99% из них удовлетворяется в течение ближайших 4 месяцев.





Великобритания

Несмотря на сходство американского и британского законодательства, банкротство здесь происходит гораздо жестче, а заявок на банкротство меньше.





У неплательщика изымают все, в т.ч. недвижимость, оставляя только самые необходимые вещи. Банкроту предписывается «хорошее поведение» сроком на 1 год. В это время он должен предпринимать усилия к погашению долгов. По истечении года, при «хорошем поведении» с банкрота снимаются все обязательства.





Ирландия

Здесь процедура банкротства еще жестче. Период «хорошего поведения» может продолжаться до 12 лет. Банкроту гарантированно оставляют имущество на сумму в 3 100 евро. Есть другие ограничения и сложности.





Банкротства в Ирландии чрезвычайно редки. Все стремятся решать вопросы в досудебном порядке.









Германия и Франция

Немецкое законодательство исторически плохо относится к любой непогашенной задолженности. В немецком языке «долг» и «вина» обозначается одним словом «schuld».





Механизмы и принципы банкротства в Германии не отличаются от описанных выше других стран, но у кредиторов больше возможностей получить свое.





Французская система личного банкротства кое в чем схожа с немецкой. Но в ней чаще применяется досудебное урегулирование и режим «персонального восстановления», когда имущество должника продается, и назначается взыскание на его доходы.





Этот режим назначается судом для удовлетворения кредиторов и может длиться до 10 лет (на практике – 5 лет и меньше).





Взыскание долгов с физического лица в Беларуси

В Республике Беларусь нет личного банкротства, но есть детально разработанный механизм взыскания по задолженности физического лица.





При отказе или невозможности рассчитаться с долгами, дело передается в суд, а затем наступает черед исполнительного производства. На практике все происходит так:





- судебный исполнитель направляет должнику повестки, требования погасить задолженность и т.д.





- если это не удается – начинается поиск имущества должника. Недвижимость, вклады в банках, автомобили и все прочее регистрируемое имущество взыскивается довольно легко. Сложнее с долевым имуществом, правами на взыскание с третьих лиц и пр.





Труднее всего взыскивать имущество не регистрируемое, не именное, без явных признаков хозяина. Такие вещи иногда забирают после личного визита домой к должнику.





Важный момент – взысканию подлежит не все. Не забирают:





- единственное жилье (кроме купленного по ипотеке);

- определенное количество домашнего скота, домашнюю птицу, корма для них, семена для посева;

- набор продуктов на месяц или до нового урожая (в сельской местности);

- одежду и личные вещи в определенном законом количестве;

- награды, призы и пр.





Когда имущества не хватает для расчета с кредиторами, взыскание обращается на доходы. Здесь тоже есть свои правила и ограничения:





- никогда не взыскивают весь доход – только его часть, до 50%;

- некоторые причины дают больше прав на взыскания (например, алименты);

- есть определенные доходы, на которые взыскание не налагается.





Законодательная база и практика имущественных взысканий этим не исчерпывается.









Наша система во многом похожа на банкротство, но не дает возможности освободиться от прошлых обязательств. Происходит не банкротство, а «пожизненное долговое рабство» на современный лад.





Потому граждане, находящиеся в «группе риска»: бизнесмены, недобросовестные коммерсанты и мошенники не оформляют на себя имущество.





Так как же спастись от долгов через личное банкротство в Беларуси? Пока можно лишь ожидать принятия закона об этом и надеяться на очередной обвал рубля.