ЕС продлевает для Беларуси проект финансовой помощи на 28 месяцев
Официально опубликован документ о продлении проекта «Поддержка регионального и местного развития в Беларуси» на 28 месяцев. Изначальное соглашение по нему между ЕС и Беларусью вступило в силу еще в 2012 году. Общая стоимость была оценена тогда почти в 13,5 млн евро.
Основными целями проекта ранее были объявлены:
развитие компетенции белорусских национальных органов власти в сфере управления региональным развитием;развитие компетенции и способностей белорусских региональных и местных органов власти в сфере управления региональным и местным развитием;создание условий для активного участия граждан в принятии на местном уровне решений, касающихся социально-экономического и культурного развития их регионов.
В одном из публичных отчетов (за 2015 год) говорится, что в проект вкладывался не только ЕС, но и ПРООН. Самая большая статья расходов в 2015 году — наем сотрудников. На это тогда ушло около 257,9 тыс. евро. Также финансы пошли на различные мероприятия, в том числе проведение круглых столов. Прошел в том году и первый конкурс местных инициатив. Общий индикативный бюджет составлял 950 тыс. евро. Интересно, что победила каждая восьмая заявка, поданная районным или сельским советом депутатов.
10:53 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.