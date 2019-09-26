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ЕС продлевает для Беларуси проект финансовой помощи на 28 месяцев

Официально опубликован документ о продлении проекта «Поддержка регионального и местного развития в Беларуси» на 28 месяцев. Изначальное соглашение по нему между ЕС и Беларусью вступило в силу еще в 2012 году. Общая стоимость была оценена тогда почти в 13,5 млн евро.

Основными целями проекта ранее были объявлены:

развитие компетенции белорусских национальных органов власти в сфере управления региональным развитием;
развитие компетенции и способностей белорусских региональных и местных органов власти в сфере управления региональным и местным развитием;
создание условий для активного участия граждан в принятии на местном уровне решений, касающихся социально-экономического и культурного развития их регионов.

В одном из публичных отчетов (за 2015 год) говорится, что в проект вкладывался не только ЕС, но и ПРООН. Самая большая статья расходов в 2015 году — наем сотрудников. На это тогда ушло около 257,9 тыс. евро. Также финансы пошли на различные мероприятия, в том числе проведение круглых столов. Прошел в том году и первый конкурс местных инициатив. Общий индикативный бюджет составлял 950 тыс. евро. Интересно, что победила каждая восьмая заявка, поданная районным или сельским советом депутатов.
Officelife.media
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