"Гомельтранснефть Дружба": Можем качать нефть и из Польши



Но существует и техническая возможность прокачки нефти из Польши в Беларусь, но это вопрос цены, сообщил журналистам представитель "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.





В начале сентября Лукашенко упомянул в беседе с журналистами о проработке варианта поставок нефти через Польшу, задействовав две ветки нефтепровода "Дружба", по которой сейчас течет российская нефть.





"Это все возможно. "Дружба" так устроена, что она может работать в разных направлениях. "Дружба" сейчас загружена на 70% российской нефтью" - сказал Вериго.





Вместе с тем он отметил, что на данном этапе поставки из России экономически эффективны и целесообразны для Беларуси.





Потенциальная возможность "Дружбы" в плане поставок нефти из Польши - 12 миллионов тонн без ущерба для России, уточнил Вериго.







