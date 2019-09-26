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"Гомельтранснефть Дружба": Можем качать нефть и из Польши

Нефтепровод "Дружба" устроен таким образом, что он может работать в разных направлениях; сейчас он на 70% заполнен российской нефтью.


Но существует и техническая возможность прокачки нефти из Польши в Беларусь, но это вопрос цены, сообщил журналистам представитель "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

В начале сентября Лукашенко упомянул в беседе с журналистами о проработке варианта поставок нефти через Польшу, задействовав две ветки нефтепровода "Дружба", по которой сейчас течет российская нефть.

"Это все возможно. "Дружба" так устроена, что она может работать в разных направлениях. "Дружба" сейчас загружена на 70% российской нефтью" - сказал Вериго.

Вместе с тем он отметил, что на данном этапе поставки из России экономически эффективны и целесообразны для Беларуси. 

Потенциальная возможность "Дружбы" в плане поставок нефти из Польши - 12 миллионов тонн без ущерба для России, уточнил Вериго.
Источник: sputnik.by
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