"Гомельтранснефть Дружба": Можем качать нефть и из Польши
Нефтепровод "Дружба" устроен таким образом, что он может работать в разных направлениях; сейчас он на 70% заполнен российской нефтью.
Но существует и техническая возможность прокачки нефти из Польши в Беларусь, но это вопрос цены, сообщил журналистам представитель "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
В начале сентября Лукашенко упомянул в беседе с журналистами о проработке варианта поставок нефти через Польшу, задействовав две ветки нефтепровода "Дружба", по которой сейчас течет российская нефть.
"Это все возможно. "Дружба" так устроена, что она может работать в разных направлениях. "Дружба" сейчас загружена на 70% российской нефтью" - сказал Вериго.
Вместе с тем он отметил, что на данном этапе поставки из России экономически эффективны и целесообразны для Беларуси.
Потенциальная возможность "Дружбы" в плане поставок нефти из Польши - 12 миллионов тонн без ущерба для России, уточнил Вериго.
Источник: sputnik.by
10:37 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.