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Беларусь создаст в ОАЭ мебельное производство, Эмираты придут в РБ банками

Правительственные и деловые круги Беларуси и ОАЭ заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, отметил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с делегацией деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны обсудили перспективные совместные проекты в банковской сфере, агропромышленном комплексе, строительстве, энергетике и деревообработке, сообщили в пресс-службе правительства.

"Это говорит о безусловной серьезности намерений эмиратской стороны. Одним из важнейших направлений остается экономическое сотрудничество. Убежден, нашим странам и бизнес-сообществам, есть что предложить друг другу. Выгодное расположение Беларуси и ее членство в ЕАЭС позволяет рассматривать нашу страну в качестве эффективного экспортного канала в Россию и Западную Европу. ОАЭ, в свою очередь, являются воротами на рынки стран Азии и Африки. Мы подтверждаем интерес к сотрудничеству по таким направлениям, как банки и финансы, нефтепереработка и нефтедобыча, энергетика, сельское хозяйство и продовольствие, производство кормов, строительство и деревообработка", – подчеркнул первый вице-премьер.

Белорусская сторона настроена на долговременное сотрудничество. 


"Уверен, это первая, но далеко не последняя  наша встреча. Мне кажется, в ходе переговоров мы выйдем и на другие темы возможного взаимовыгодного сотрудничества. В правительстве очень серьезно настроены на сотрудничество с ОАЭ. Любые  ваши предложения и пожелания будут со всей тщательностью и серьезностью рассмотрены. Думаю, мы найдем возможность их все реализовать", – отметил Турчин.

В состав делегации вошли представители Правительства ОАЭ, а также крупные компании, среди которых – Elite Agro, First Bank of Abu Dhabi, Senaat General Holding Corporation, Аl Jaraf Fisheries, International Holdings Company.

Впрочем, не исключено, что встречи и переговоры это чистая формальность. По неофициальной версии, шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян просто прилетел в Беларусь увидеть свой дом и поохотиться.  
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