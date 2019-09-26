"Это говорит о безусловной серьезности намерений эмиратской стороны. Одним из важнейших направлений остается экономическое сотрудничество. Убежден, нашим странам и бизнес-сообществам, есть что предложить друг другу. Выгодное расположение Беларуси и ее членство в ЕАЭС позволяет рассматривать нашу страну в качестве эффективного экспортного канала в Россию и Западную Европу. ОАЭ, в свою очередь, являются воротами на рынки стран Азии и Африки. Мы подтверждаем интерес к сотрудничеству по таким направлениям, как банки и финансы, нефтепереработка и нефтедобыча, энергетика, сельское хозяйство и продовольствие, производство кормов, строительство и деревообработка", – подчеркнул первый вице-премьер.





Белорусская сторона настроена на долговременное сотрудничество.









"Уверен, это первая, но далеко не последняя наша встреча. Мне кажется, в ходе переговоров мы выйдем и на другие темы возможного взаимовыгодного сотрудничества. В правительстве очень серьезно настроены на сотрудничество с ОАЭ. Любые ваши предложения и пожелания будут со всей тщательностью и серьезностью рассмотрены. Думаю, мы найдем возможность их все реализовать", – отметил Турчин.





В состав делегации вошли представители Правительства ОАЭ, а также крупные компании, среди которых – Elite Agro, First Bank of Abu Dhabi, Senaat General Holding Corporation, Аl Jaraf Fisheries, International Holdings Company.



