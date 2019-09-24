Трамп речью в ООН обрушил капитализацию ИТ-гигантов на $56 млрд

Причиной послужило недовольство Трампа растущей властью онлайн-платформ и социальных сетей. В своей речи президент заявил, что эти компании обретают «огромное влияние» и что «свободное общество не может допустить, чтобы технологические гиганты заглушали голос народа».





Некоторые инвесторы восприняли это как сигнал того, что технологическая отрасль в скором времени может подвергнуться скрупулёзным проверкам федеральных антимонопольных органов.





«Это напоминание о совершенно новом риске, который нужно учитывать, оценивая инвестиционную привлекательность компаний. Президент убеждён, что социальные медиакомпании имеют слишком много влияния и не вполне разделяют его курс действий и взгляды», — отметил Том Эссей, бывший трейдер Merrill Lynch и основатель аналитической компании The Sevens Report.









Акции Facebook и Amazon упали более чем на 2,5 процента до минимального значения с августа. Курс бумаг Netflix снизился на 4,4 процента, бумаги Microsoft подешевели на 1,5 процента.



