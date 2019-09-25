Правительство Беларуси заверило Всемирный банк в начале реформ с 2020 года
Правительство Беларуси намерено с начала 2020 года приступить к реализации программы реформ, подготовка которой ведется с участием Всемирного банка, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
"Мы понимаем те проблемы, которые у нас есть, и настроены на их решение не откладывая и начиная это со следующего года и следующей пятилетки", - сказал Турчин во вторник на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.
Первого вице-премьера цитирует пресс-служба Совмина.
Правительство Беларуси и Всемирный банк начали работать над дорожной картой реформ в январе 2019 года. Поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения.
По словам Турчина, "мы должны сейчас разработать два больших программных документа - программа на следующую пятилетку и национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года". "Уверен, что очень многие вещи, которые есть в нашей дорожной карте, найдут свое отражение в этих программных документах", - отметил он.
Между тем, первый вице-премьер констатировал, что подходы по повышению эффективности белорусской экономики остаются несогласованными. "Правительство заинтересовано в скорейшем решении проблем, которые есть, но мы достаточно реально оцениваем наши возможности. У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять", - сказал Турчин, комментируя сроки реализации дорожной карты.
По его словам, "только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет - это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне". "По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет", - сказал Турчин.
Между тем, Сату Кахконен констатировала, что "пока остаются разные взгляды на тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии, директивное кредитование". "Мы прошлись по ключевым вопросам и пунктам, по которым нет согласования и есть некоторые разногласия. Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты и которые требуют дополнительных обсуждений", - сказала представитель Всемирного банка.
Как сообщалось, в августе глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер выступил с видеообращением, в котором подчеркивал, что Беларусь ожидает "серьезное преобразование экономики".
"Конечно же, столь серьезное преобразование экономики, институтов и общества будет трудным. Но чем дольше мы ждем, тем сложнее оно будет. А социальное воздействие таких преобразований можно смягчить, как минимум, за счет усиления социальных программ", - заявил Кремер в своем видеообращении.
Представитель ВБ пояснил, что необходимость масштабных структурных реформ в Беларуси вызвана исчерпанием традиционных источников роста белорусской экономики, который в предыдущие годы обеспечивал быстрый рост уровня жизни населения. При этом основной проблемой, по его мнению, является масштабный и нереформированный госсектор экономики, эффективность которого снижается.
Он утверждает, что в рамках программы реформ "некоторые предприятия придется приватизировать по справедливым рыночным ценам, а некоторые, к сожалению, придется закрыть".
Кремер также считает, что неизбежной частью реформ должно стать значительное повышение тарифов на тепловое энергоснабжение населения.
20:13 25/09/2019
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