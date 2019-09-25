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В Беларуси выросло число организаций, которые задерживают зарплаты. Среди них — пятизвездочный отель

В нашей стране продолжает увеличиваться число организаций, где работникам несвоевременно выплачивают зарплату.

Например, в августе было зафиксировано 222 предприятия и индивидуальных предпринимателей, у которых наблюдались проблемы с выплатой зарплат и денег при увольнении.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего организаций, которые задерживают зарплаты или платят меньше «минималки».

В прошлом месяце в Беларуси было выявлено 222 организации и индивидуальных предпринимателей, где зарплаты выплачиваются работникам не своевременно.

Для сравнения: в июле их насчитывалось 214, в июне — у 196, в мае — у 154, в апреле — у 163, а в марте — у 285.


Согласно данным Департамента госинспекции труда Минтруда, в августе больше всего проблемных организаций и ИП было в Минске и Витебской области — 65 и 56 соответственно. Наиболее благоприятная ситуация складывается в  Брестской и Гродненской областях (11 и 18 соответственно).

В каких организациях не в срок выплачивают зарплату?

В этот список вошли «Брестсельмаш», хоккейный клуб «Гомель», ЭкоПродБум, Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению, строительное управление № 187 в Слониме, Гродненский масложировой комбинат, СМУ-77 в Минске, футбольный клуб «Динамо-Минск», ЖКУ Минскпромстрой.
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