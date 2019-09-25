В Беларуси выросло число организаций, которые задерживают зарплаты. Среди них — пятизвездочный отель
В нашей стране продолжает увеличиваться число организаций, где работникам несвоевременно выплачивают зарплату.
Например, в августе было зафиксировано 222 предприятия и индивидуальных предпринимателей, у которых наблюдались проблемы с выплатой зарплат и денег при увольнении.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего организаций, которые задерживают зарплаты или платят меньше «минималки».
В прошлом месяце в Беларуси было выявлено 222 организации и индивидуальных предпринимателей, где зарплаты выплачиваются работникам не своевременно.
Для сравнения: в июле их насчитывалось 214, в июне — у 196, в мае — у 154, в апреле — у 163, а в марте — у 285.
Согласно данным Департамента госинспекции труда Минтруда, в августе больше всего проблемных организаций и ИП было в Минске и Витебской области — 65 и 56 соответственно. Наиболее благоприятная ситуация складывается в Брестской и Гродненской областях (11 и 18 соответственно).
В каких организациях не в срок выплачивают зарплату?
В этот список вошли «Брестсельмаш», хоккейный клуб «Гомель», ЭкоПродБум, Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению, строительное управление № 187 в Слониме, Гродненский масложировой комбинат, СМУ-77 в Минске, футбольный клуб «Динамо-Минск», ЖКУ Минскпромстрой.
18:51 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».