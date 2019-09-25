Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

МАРТ потребовал от Минтруда разрешить всем банкам выплачивать пенсии

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Минтруда и социальной защиты в отношении того, чтобы обеспечить равные права банков при заключении с ними договоров на выплату пенсий.


Об этом сообщает Республиканский союз промышленников и предпринимателей на своем сайте.

Союз в своем сообщении отмечает, что пока выплата пенсий и пособий белорусам пенсионного возраста осуществляется всего пятью банками при том, что в стране 24 действующих банка. Несколько лет ряд банков, не имеющих права выплачивать пенсии и пособия, направляли обращения в Минтруда, но получали отказ, сказано в публикации.

РСПП, после не давших результата попыток по решению этой проблемы, подготовил обращение в МАРТ.

РСПП сообщает, что результатом обращения стало предупреждение МАРТ Министерству труда, которое предписывает до 18 октября 2019 года:

- направить в адрес банков, инициировавших разбирательство, письма с информацией о неактуальности позиции, изложенной в представленных ранее письмах по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию;

- разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию или принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.


Бизнес-союзы намерены продолжить работу по обеспечению равных прав для банков в области выплат пенсий и пособий, говорится в сообщении РСПП.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru