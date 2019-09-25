МАРТ потребовал от Минтруда разрешить всем банкам выплачивать пенсии
Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Минтруда и социальной защиты в отношении того, чтобы обеспечить равные права банков при заключении с ними договоров на выплату пенсий.
Об этом сообщает Республиканский союз промышленников и предпринимателей на своем сайте.
Союз в своем сообщении отмечает, что пока выплата пенсий и пособий белорусам пенсионного возраста осуществляется всего пятью банками при том, что в стране 24 действующих банка. Несколько лет ряд банков, не имеющих права выплачивать пенсии и пособия, направляли обращения в Минтруда, но получали отказ, сказано в публикации.
РСПП, после не давших результата попыток по решению этой проблемы, подготовил обращение в МАРТ.
РСПП сообщает, что результатом обращения стало предупреждение МАРТ Министерству труда, которое предписывает до 18 октября 2019 года:
- направить в адрес банков, инициировавших разбирательство, письма с информацией о неактуальности позиции, изложенной в представленных ранее письмах по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию;
- разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию или принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.
Бизнес-союзы намерены продолжить работу по обеспечению равных прав для банков в области выплат пенсий и пособий, говорится в сообщении РСПП.
15:41 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».