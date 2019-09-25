МАРТ потребовал от Минтруда разрешить всем банкам выплачивать пенсии





Об этом сообщает Республиканский союз промышленников и предпринимателей на своем сайте.





Союз в своем сообщении отмечает, что пока выплата пенсий и пособий белорусам пенсионного возраста осуществляется всего пятью банками при том, что в стране 24 действующих банка. Несколько лет ряд банков, не имеющих права выплачивать пенсии и пособия, направляли обращения в Минтруда, но получали отказ, сказано в публикации.





РСПП, после не давших результата попыток по решению этой проблемы, подготовил обращение в МАРТ.





РСПП сообщает, что результатом обращения стало предупреждение МАРТ Министерству труда, которое предписывает до 18 октября 2019 года:





- направить в адрес банков, инициировавших разбирательство, письма с информацией о неактуальности позиции, изложенной в представленных ранее письмах по вопросу заключения договоров по выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию;





- разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию или принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.









Бизнес-союзы намерены продолжить работу по обеспечению равных прав для банков в области выплат пенсий и пособий, говорится в сообщении РСПП.