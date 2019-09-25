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С деньгами туго: задерживающих зарплаты организаций стало больше - в списке даже казино

В Беларуси продолжает расти число организаций, где возникают проблемы с выплатой зарплат.


Так, в августе у 222 предприятий и индивидуальных предпринимателей были нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении. TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего организаций, которые задерживают зарплаты или платят меньше «минималки».

Отметим, что нарушения в выплате зарплат выявили в августе, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. 

При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдачи денег ниже «минималки», но тем не менее они попали в статистику.

В августе у 222 организаций и индивидуальных предпринимателей были нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении. Для сравнения: в июле их насчитывалось 214, в июне — у 196, в мае — у 154, в апреле — у 163, а в марте — у 285. Это следует из данных Департамента госинспекции труда Минтруда. 

В августе больше всего таких организаций и ИП было в Минске и Витебской области — 65 и 56 соответственно, а меньше всего — в Брестской и Гродненской (11 и 18 соответственно).

Среди организаций, у которых в августе нашли нарушения по срокам выплаты зарплат, оказались «Брестсельмаш», хоккейный клуб «Гомель», ЭкоПродБум, Слонимский центр по банкротству и антикризисному управлению, строительное управление № 187 в Слониме, Гродненский масложировой комбинат, СМУ-77 в Минске, футбольный клуб «Динамо-Минск», ЖКУ Минскпромстрой, Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского, Жорновская экспериментальная лесная база Института леса НАН, гостиничное предприятие «Минск Принцесс отель» (CROWNE PLAZA Minsk), а также казино «Даймонд Принцесс», которое расположено в этом отеле.


Нарушения по выплате денег при увольнении в августе нашли у таких предприятий, как «Александрия-агро», «Барановичигазстрой», «Витебскхлебпром», Жлобинская птицефабрика, Петриковская центральная районная больница, передвижная механизированная колонна № 5 Гомельского объединенного строительного треста, «Рыбторг», Борисовский консервный завод, Логойский лесхоз,

При этом у 13 организаций нашли в августе нарушения в выплате зарплат ниже минимальной: в Минской — 5, в Витебской — 3, в Могилевской и Гомельской — по 2, в Гродненской — одна. 

Среди них — Православное сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы, Могилевский лесхоз, Пуховичское МПМК-14, Добейский ясли-сад в Шумиленском районе, две специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва в Новополоцке.
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