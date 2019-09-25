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Не поверите! Беларусь стала главным поставщиком цветов в Россию

Импорт срезанных цветов в РФ за 2014–2018 годы вырос на 3,3% — с 1,34 млрд до 1,38 млрд штук. Основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок в 2018 году стала Беларусь, ее доля в импорте составляет 49,5%

фото носит иллюстративный характер

Как пишет РБК, второе и третье места по объему импорта заняли Эквадор и Италия с показателями 15,5 и 9,2% соответственно.

По данным BusinesStat, наиболее популярны из срезанных цветов на российском рынке розы. Их доля в продажах 2018 года составила 59,8%. Второе место — у хризантем (18,9%), третье — у гвоздик (13,5%). Доля лилий не достигла и 1%, а орхидей — всего 0,3%. На импорт прочих цветов приходится 6,7%.

Эксперты уверены, что развитие рынка свежесрезанных цветов связано с тем, что неуклонно растут продажи через интернет. И в 2019 году эта тенденция продолжается.

Белстат сообщает, что за 7 месяцев 2019 года Беларусь увеличила поставки срезанных цветов в Россию на 19%, до $45,4 млн. В натуральном выражении прирост поставок составил 35%. В частности, роз было поставлено 307 млн штук.
Источник: officelife
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