Не поверите! Беларусь стала главным поставщиком цветов в Россию
Импорт срезанных цветов в РФ за 2014–2018 годы вырос на 3,3% — с 1,34 млрд до 1,38 млрд штук. Основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок в 2018 году стала Беларусь, ее доля в импорте составляет 49,5%
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Как пишет РБК, второе и третье места по объему импорта заняли Эквадор и Италия с показателями 15,5 и 9,2% соответственно.
По данным BusinesStat, наиболее популярны из срезанных цветов на российском рынке розы. Их доля в продажах 2018 года составила 59,8%. Второе место — у хризантем (18,9%), третье — у гвоздик (13,5%). Доля лилий не достигла и 1%, а орхидей — всего 0,3%. На импорт прочих цветов приходится 6,7%.
Эксперты уверены, что развитие рынка свежесрезанных цветов связано с тем, что неуклонно растут продажи через интернет. И в 2019 году эта тенденция продолжается.
Белстат сообщает, что за 7 месяцев 2019 года Беларусь увеличила поставки срезанных цветов в Россию на 19%, до $45,4 млн. В натуральном выражении прирост поставок составил 35%. В частности, роз было поставлено 307 млн штук.
Источник: officelife
11:06 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».