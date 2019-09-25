Эксперт: Биткоин в октябре вырастет до $15 000





Также на днях сообщалось, что руководство Германии утвердило стратегию регулирования блокчейна, согласно которой эмиссия любых параллельных цифровых валют в стране будет запрещена. Между тем КНДР приступила к созданию собственной криптовалюты.





Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна». О перспективах криптовалют свое мнение в комментарии Myfin.by высказал, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».





– В ближайшие годы западные страны будут создавать криптовалютное законодательство под действием лобби банковского сектора. История существования некоторых банков Европы измеряется несколькими веками, поэтому влияние этого сектора на экономику и законодательные инициативы велико.









Банки будут стараться не допускать создание криптоактивов, так как они могут заменить большинство функций банка с помощью более привлекательных и прозрачных инструментов.





Кроме того, регулирование в сфере криптовалют будет направлено на возможность создания контроля со стороны развитых стран над недружественными государствами.





Тем временем, данные «недружественные страны» борются со своей экономической изоляцией через создание собственных «криптовалют» и использование известных крепких коинов (таких как Bitcoin, Etherium). К примеру, стало известно, что КНДР запускает собственную криптовалюту.





К сожалению, от санкционной политики страдают лица, не влияющие на принятия глобальных решений. Поэтому использование криптоактивов – хороший выход для спасения бизнеса и благосостояния граждан.





Крипторынок служит своего рода балансирующим фактором для мировой общественности. С одной стороны, мировой космополитизм, который будет углубляться со временем за счет новых технологий, не даст возможности лоббизму остановить развитие криптовалют, блокчейна, пирринговой (Peer-to-Peer) экономики.





С другой стороны, государства с тоталитарными режимами, внедряя собственные криптовалюты, сами того не подозревая, прививают демократические ценности своему обществу.





Многие говорят о проблемах финансирования мирового терроризма через криптовалюту. Однако мировой терроризм существовал и до криптовалют.





Если бы блокчейн возможно было уничтожить, развитые страны уже бы это давно сделали.









Наибольший интерес на мой взгляд представляют не страновые и локальные крипотовалюты, а токены глобальных корпораций. Сегодня многие глобальные корпорации заняты разработкой собственных монет (к примеру, Libra от Facebook).





Я верю, что в ближайшее время будут создаваться глобальные краудкорпорации с разделением своих криптоакций между широким кругом лиц без контрольных и блокирующих пакетов. Это поможет решить основную проблему второй четверти XXI века – проблему занятости населения и безусловного дохода.





Возвращаясь к сегодняшнему дню, хотел бы отметить, что несмотря на колебания биткоина, я полагаю, что до конца года он вместе с альткоинами покажет положительную динамику. При отсутствии отрицательных медиаповодов и жестких запретов, биткоин уже в октябре вырастет до 15000 долларов.