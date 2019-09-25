Эксперт: Биткоин в октябре вырастет до $15 000
После недели колебаний курса биткоина у отметки в 10 тысяч долларов, криптовалюта вчера обвалилась до 8,5 тыс долларов за единицу. Часть экспертов считают, что в обозримом будущем он упадет до 7500 долларов, а другие полагают, что биткоин обязательно должен подорожать – до 14 тысяч и более.
Также на днях сообщалось, что руководство Германии утвердило стратегию регулирования блокчейна, согласно которой эмиссия любых параллельных цифровых валют в стране будет запрещена. Между тем КНДР приступила к созданию собственной криптовалюты.
О перспективах криптовалют свое мнение в комментарии Myfin.by высказал Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».
– В ближайшие годы западные страны будут создавать криптовалютное законодательство под действием лобби банковского сектора. История существования некоторых банков Европы измеряется несколькими веками, поэтому влияние этого сектора на экономику и законодательные инициативы велико.
Банки будут стараться не допускать создание криптоактивов, так как они могут заменить большинство функций банка с помощью более привлекательных и прозрачных инструментов.
Кроме того, регулирование в сфере криптовалют будет направлено на возможность создания контроля со стороны развитых стран над недружественными государствами.
Тем временем, данные «недружественные страны» борются со своей экономической изоляцией через создание собственных «криптовалют» и использование известных крепких коинов (таких как Bitcoin, Etherium). К примеру, стало известно, что КНДР запускает собственную криптовалюту.
К сожалению, от санкционной политики страдают лица, не влияющие на принятия глобальных решений. Поэтому использование криптоактивов – хороший выход для спасения бизнеса и благосостояния граждан.
Крипторынок служит своего рода балансирующим фактором для мировой общественности. С одной стороны, мировой космополитизм, который будет углубляться со временем за счет новых технологий, не даст возможности лоббизму остановить развитие криптовалют, блокчейна, пирринговой (Peer-to-Peer) экономики.
С другой стороны, государства с тоталитарными режимами, внедряя собственные криптовалюты, сами того не подозревая, прививают демократические ценности своему обществу.
Многие говорят о проблемах финансирования мирового терроризма через криптовалюту. Однако мировой терроризм существовал и до криптовалют.
Если бы блокчейн возможно было уничтожить, развитые страны уже бы это давно сделали.
Наибольший интерес на мой взгляд представляют не страновые и локальные крипотовалюты, а токены глобальных корпораций. Сегодня многие глобальные корпорации заняты разработкой собственных монет (к примеру, Libra от Facebook).
Я верю, что в ближайшее время будут создаваться глобальные краудкорпорации с разделением своих криптоакций между широким кругом лиц без контрольных и блокирующих пакетов. Это поможет решить основную проблему второй четверти XXI века – проблему занятости населения и безусловного дохода.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, хотел бы отметить, что несмотря на колебания биткоина, я полагаю, что до конца года он вместе с альткоинами покажет положительную динамику. При отсутствии отрицательных медиаповодов и жестких запретов, биткоин уже в октябре вырастет до 15000 долларов.
10:56 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».