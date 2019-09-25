Положи деньги в банк и останься должен: Центробанк РФ рассматривает возможность отрицательных ставок по валютным депозитам
Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России.
«Этот вопрос сейчас обсуждается, решение еще не принято», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение отрицательных ставок, передает РБК.
«Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя. Мы изучаем такую возможность, но это требует существенного изменения законодательства, поэтому мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — уточнила Данилова.
По ее словам, изменения в законодательство могли бы подготовить в правительстве, поскольку Банк России не имеет законодательной инициативы.
О том, что российские банки могут получить отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро, Центробанк сообщал в «Обзоре рисков финансовых рынков».
«При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством», — объяснял регулятор. Это «оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли».
Чтобы покрыть убытки, российские банки начали вводить комиссии по счетам в евро.
09:14 25/09/2019
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