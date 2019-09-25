Белорусские власти готовы перейти на полную оплату населением услуг по теплоснабжению
Однако готовы реализовать эту меру только через 5-6 лет, то есть к окончанию очередного президентского срока Лукашенко.
Об этом сообщил первый вице-премьер РБ Александр Турчин на встрече с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, в рамках которой обсуждалась дорожная карта действий властей РБ по повышению эффективности экономики.
"Правительство заинтересовано в скорейшем решении проблем, которые есть, но мы достаточно реально оцениваем наши возможности. У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять", - сказал Турчин, которого цитирует БелТА.
Он обратил внимание, что только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет - это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне. По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет.
В свою очередь, представитель ВБ Сату Кахконен напомнила о существующих разногласиях между ВБ и Беларусью по таким направлениям как на тарифы на теплоснабжение, реформа государственных предприятий, субсидии, директивное кредитование.
"Мы прошлись по ключевым вопросам и пунктам, по которым нет согласования и есть некоторые разногласия. Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты и которые требуют дополнительных обсуждений", - сказала представитель Всемирного банка.
09:07 25/09/2019
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