«Гомельтранснефть Дружба» продает мясокомбинат
Компания избавляется от непрофильного актива. Аукцион назначен на 16 октября.
Мясокомбинат является предприятием полного цикла и производит более 100 мясных продуктов питания, сообщается на сайте компании. Собственная торговая сеть состоит из шести розничных торговых точек. Основные активы: недвижимость, транспортные средства, машины и оборудование.
Начальная цена продажи составляет 3,6 млн рублей.
Предприятие расположено в агрогородке Бобовичи в Гомельском районе.
09:07 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».