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«Гомельтранснефть Дружба» продает мясокомбинат

Компания избавляется от непрофильного актива. Аукцион назначен на 16 октября.

Мясокомбинат является предприятием полного цикла и производит более 100 мясных продуктов питания, сообщается на сайте компании. Собственная торговая сеть состоит из шести розничных торговых точек. Основные активы: недвижимость, транспортные средства, машины и оборудование. 

Начальная цена продажи составляет 3,6 млн рублей.

Предприятие расположено в агрогородке Бобовичи в Гомельском районе.
Ежедневник
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