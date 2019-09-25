Беларусь могут пустить в Давос
Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде предложил подумать о возможных форматах участия Беларуси в экономических форумах в Давосе.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РБ со ссылкой итоги встречи между главой МИД РБ Владимиром Макеем и Берге Бренде, состоявшейся на полях саммита ВЭФ по устойчивому развитию, приуроченного к 74-й сессии ГА ООН.
Владимир Макей приветствовал решение ВЭФ включить Беларусь в 2020 году в доклад "Глобальный индекс конкурентоспособности" и подтвердил приглашение Берге Бренде посетить Беларусь.
По приглашению ВЭФ Макей принял участие в министерском мероприятии Shaping Partnerships for a Multiconceptual World.
09:00 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».